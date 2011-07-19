Маршрутка зіткнулася з BMW: двоє загиблих, двоє поранених

У Запоріжжі в результаті зіткнення легкового автомобіля з маршрутним таксі двоє людей загинули, ще двоє - госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, аварія сталася вчора о 22.42.

Водій автомобіля BMW в кількох метрах від зупинки громадського транспорту допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen. В результаті ДТП водій іномарки і його пасажир загинули на місці ДТП. Водій маршрутки і 23-річна дівчина, яка перебувала в салоні мікроавтобуса, госпіталізовані.

Причини і обставини події встановлюються.