У Харкові на автостоянці згоріло чотири машини

У Харкові на автостоянці по вулиці Котельниківській сьогодні близько 2:30 згоріло чотири автомобілі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області.

Зокрема, від автомобіля «Форд», що згорів повністю, постраждали з різних боків автомобілі «Форд», «ВАЗ» та «Деу».

До місця пожежі прибули два підрозділи МНС. На момент прибуття пожежних машин загальна площа пожежі становила 36 квадратних метрів. Загоряння було ліквідоване о 02:46.

Причина пожежі наразі встановлюється.