У Харкові на автостоянці згоріло чотири машини
12:17, 28 липня 2011Разное
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Причина встановлюється
У Харкові на автостоянці по вулиці Котельниківській сьогодні близько 2:30 згоріло чотири автомобілі.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області.
Зокрема, від автомобіля «Форд», що згорів повністю, постраждали з різних боків автомобілі «Форд», «ВАЗ» та «Деу».
До місця пожежі прибули два підрозділи МНС. На момент прибуття пожежних машин загальна площа пожежі становила 36 квадратних метрів. Загоряння було ліквідоване о 02:46.
Причина пожежі наразі встановлюється.
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