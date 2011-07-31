У Заставній відбудеться міжнародний фестиваль байкерів

У Заставнівському районі Чернівецької області 5-7 серпня цього року відбудеться міжнародний фестиваль “Мотобуковина-2011”, участь у якому візьмуть байкери з України, Польщі, Словенії, Словаччини, Чехії, Молдови та Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Заставнівській райдержадміністрації, під час фестивалю буде зібрано благодійні кошти, які спрямують на поліпшення соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій, надання матеріальної допомоги дитячим будинкам Чернівецької області.

Фестиваль розпочнеться 5 серпня в місті Заставна на території ресторанного комплексу “Корчма над Панським ставом”. Захід триватиме впродовж трьох днів.

Організатори запланували яскраву концертну програму, наповнену музично-розважальними виступами українських рок-гуртів “Zliva na Pravo” (Теребовля), “F.A.B.” (Чернівці), “Beer Gun” (Чернівці), “Пестициди” (Чернівці), “Арагон” (Київ), “ФантоМ” (Дніпродзержинськ), “Etno XL” (Рівне), “The Radiance” (Київ). Для всіх присутніх проводитимуть різноманітні конкурси та розваги, ярмарки народних ремесел, майстер-класи народних умільців, спортивні змагання.

Найцікавішим моментом у програмі фестивалю організатори називають ексклюзивний показ сучасних мотоциклів та ретромобілів у селі Реваківці Кіцманського району. Тут, на території одного клубу верхової їзди “Троя”, в рамках фестивалю “Мотобуковина-2011” відбудеться Кубок Буковини з верхової їзди.

Протягом всього фестивалю триватиме продаж сувенірів з атрибутикою байкерського свята, функціонуватиме наметове містечко для учасників та гостей “Мотобуковини-2011”.