У зіткненні Рено з вантажівкою загинуло четверо людей

У Донецькій області під час зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 9.08 31 липня у Тельманівському районі, на автодорозі між селами Старогнатівка-Гранітне, водій легкового автомобіля Renault Logan виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем IFA.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб (водій та пасажири легкового автомобіля).