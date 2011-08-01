У зіткненні Рено з вантажівкою загинуло четверо людей
08:53, 01 серпня 2011Разное
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ДТП на Донеччині
У Донецькій області під час зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 9.08 31 липня у Тельманівському районі, на автодорозі між селами Старогнатівка-Гранітне, водій легкового автомобіля Renault Logan виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем IFA.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб (водій та пасажири легкового автомобіля).
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