Четверо молодих людей загинули на дорозі у Ровеньках

Сьогодні вночі на в`їзді в селище Дзержинський (м. Ровеньки, Луганська область) у районі АЗС сталося ДТП, унаслідок якого загинули четверо людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні МЧС України у Луганській області.

Легковий автомобіль ВАЗ, виїхавши на стрічну смугу, зіткнувся з маршрутним таксі, що рухалося назустріч . Після зіткнення легковий автомобіль врізався у стовп. Всі пасажири авто – троє молодих чоловіків і дівчина – загинули. Двох пасажирів маршрутки силою удару викинуло з автомобіля, а водія і пасажира, що сидів поряд з ним, діставали співробітники МЧС – їх затиснуло у салоні.