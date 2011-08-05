ДТП на трасі Київ – Чоп: троє іноземців госпіталізовані

На Житомирщині після ДТП потрапили до лікарні громадяни Німеччини – 35-річний чоловік та двоє маленьких дітей

Житомир. 5 серпня. УНІАН. На Житомирщині в ДТП постраждали громадяни Німеччини – 35-річний чоловік та двоє дітей його у віці 3-х та 1-го року.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби Управління ДАІ України у Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, аварія сталася 3 серпня близько 22.00 на 220 км автодороги Київ – Чоп у Новоград-Волинському районі.

Поблизу однієї з автозаправних станцій мешканець Рівненської області - 28-річний водій автомобіля JEEP Grand Cherokee – виїхав за розподільну смугу та врізався у бетонний водовідвід. Після цього машина перекинулася.

„Вже встановлено, що винуватець аварії їхав в напрямку Києва. Він не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням”, - уточнила О.НОМЕРЧУК.

Наразі постраждалих в аварії пасажирів автомобіля, громадян Німеччини, госпіталізували. Вони перебувають у лікарні з травмами середньої важкості.

За цим фактом правоохоронці проводить перевірку.