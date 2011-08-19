Побоїще за землю на Троєщині, є поранені (фоторепортаж)

Охоронці будівництва торговельного центру б`ють учасників акції проти будівництва ТЦ по вулиці Маяковського, 42-50, в Києві, 18 серпня.

У цей день організація Штаб оборони Києва спільно з ініціативною групою мешканців вулиці Маяковського провели акцію прямої дії проти будівництва торговельного центру за цією адресою.

Деякі з місцевих жителів вступили в конфлікт з представниками забудовника.

Історія з будівництвом тягнеться кілька років. Ділянка "Київміськбуду" виділила Київрада в 2007 році в оренду на п`ять років під спорудження житлового будинку. Перші три спроби встановити паркан кияни відбили. Четверта сталася цієї середи - до ділянки приїхали 150 міцних хлопців. ДОлаючи спротив місцевих жителів поставили паркан, завезли будівельну техніку, розбили військовий намет і почали рубати дерева.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН

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