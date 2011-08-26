Аделаджа просить перекласти кримінальну справу мовою йоруба

Колишній пастор "Посольства Божого" Сандей Аделаджа погано розуміє російську і просить перекладача. Про це повідомив адвокат Аделаджі Андрій Федур, передає ТСН.

За словами Федура, проповідувати російською і знайомитися з обвинуваченнями - не одне й те саме.

Адвокат звернувся до Дніпровського суду столиці із клопотанням: перекласти 200 томів кримінальної справи з української на йорубу. Так називається його рідна мова. У світі цією мовою розмовляють 20 мільйонів людей, здебільшого жителі південного заходу Нігерії.

Аделаджу, колишнього пастора протестантської церкви, звинувачують у створенні фінансової піраміди на основі компанії "King`s Capital". За офіційними підрахунками, парафіяни церкви внесли до "King`s Capital" близько 100 мільйонів гривень.

Сам обвинувачуваний на суд не з`явився.

Кримінальна справа проти Аделаджі була направлена в суд наприкінці липня 2011 року, нагадує Українська правда.