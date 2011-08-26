У Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті

У Києві з 26 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту на проїжджій частині Броварського проспекту у напрямку центру міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», обмеження руху пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття із заміною гідроізоляції Каховського шляхопроводу №1 (на перетині просп. Броварського з вул. М.Раскової) та Каховського шляхопроводу №2 (на перетині просп. Броварського з вул. Луначарського).

Керівництво «Київавтодору» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитись до незручностей, пов’язаних із тимчасовим обмеженням руху автотранспорту.