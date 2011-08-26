Рятувальники «розгребли» Південний міст

Співробітники Головного управління МНС України в м. Києві ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Південному мосту, внаслідок якої було паралізовано рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління МНС, за попередньою інформацією, вантажний автомобіль «Фольксваген» в’їхав в причіп автомобіля «Рено», внаслідок чого у «Фольксвагені» частково деформувалася кабіна, в якій затиснуло водія. Рятувальники Спеціалізованого аварійно-рятувального загону Головного управління МНС України в м. Києві за допомогою спецінструменту звільнили водія з кабіни та передали медикам.

За попередніми даними, водій отримав пошкодження зв’язок колінного суглоба. Автомобілем «швидкої допомоги» його доставлено в травмпункт.

Окрім цього, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з ємності, що перевозив «Фольксваген», витекло 20 кг речовини «Біозахист», яка використовується для обробки деревини. Речовина не є хімічно агресивною та легкозаймистою. Для запобігання ковзання автотранспорту по проїжджій частини речовину змили водою.

На місці працюють експерти Державтоінспекції, які з’ясовують причини та обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Південному мосту у Києві, з боку Лівого берега, через зіткнення двох вантажівок було паралізовано рух.

Як зазначили співробітники ДАІ, легковик «Шкода» зупинився на мосту у забороненому місці, щоб висадити пасажира. Його почала об’їжджати велика вантажівка з причепом, але в неї врізалася інша вантажівка, водій якої постраждав і наразі очікує прибуття «швидкої допомоги».

Незважаючи на зусилля співробітників ДАІ, рух магістраллю дуже ускладнений.

Водій «Шкоди», який, за словами учасників ДТП, спровокував аварію, з місця події втік.