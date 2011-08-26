Завтра Хрещатиком пройдуть моделі в нижній білизні

В суботу, 27 серпня, у Києві відбудеться Парад моделей в нижній білизні, приурочений до Дня білизни.

Як повідомляє Корреспондент.net, дівчата в нижній білизні колоною пройдуть по центральній вулиці столиці - Хрещатику. Парад стартує від Центрального універмагу (перехрестя вулиць Б. Хмельницького і вулиці Хрещатик) о 17.00.

Як повідомили Корреспондент.netорганізатори акції, у всіх глядачів незвичайної ходи буде можливість сфотографуватися з дівчатами, а також приєднатися до святкової ходи.

Першими День білизни почали відзначати США, де у 2003 році, у Нью-Йорку вперше пройшов National Underwear Day (Національний День нижньої білизни). Цю захоплюючу ідею підхопили бразильці, які із 2007 року щорічно, в лютому місяці, також відзначають Національний День нижньої білизни.

В Україні цьогорічне свято буде третім за рахунком, воно відзначається із 2009 року.

Нагадаємо, що у 2010 році в адміністративному центрі провінції Сичуань чотири китайські студентки влаштували акцію протесту проти забруднення навколишнього середовища і вийшли на вулицю в купальниках-бікіні, що призвело до серйозних заторів на дорогах, оскільки форма протесту привернула увагу водіїв автомобілів.