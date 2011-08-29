Водій легкового авто збив на смерть 8-річну дитину
06:22, 29 серпня 2011Разное
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Хлопчик помер за 5 годин
У Херсонській області водій легкового автомобіля збив на смерть 8-річну дитину.
Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі громадських зв'язків УМВД в Херсонській області, учора на 68-му км автодороги Херсон – Каховка – Генічеськ 58-річний водій автомобіля “Фольксваген Гольф” скоїв наїзд на 8-річного пішохода, який несподівано вибіг на проїжджу частину дороги.
Від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик через п'ять годин помер у Новокаховськой міській лікарні.
Проводиться розслідування.
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