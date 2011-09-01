Всюдихід "Спецназ" прийнято на озброєння армії

Автомобіль-всюдихід КрАЗ-5233 «Спецназ» виробництва холдингової компанії «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) прийнято на озброєння української армії згідно із наказом глави оборонного відомства Михайла ЄЖЕЛЯ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба холдингу.

За їх даними, відповідний наказ №523 «Про прийняття на озброєння Збройних Сил України автомобілів підвищеної прохідності КрАЗ-5233ВЕ і КРАЗ-5233НЕ» підписаний 23 серпня 2011 року.

Автомобіль підвищеної прохідності КРАЗ-5233ВЕ і його модифікації призначені для оперативної доставки особового складу військових частин, підрозділів спеціального призначення, а також різного устаткування, артилерійських систем калібром до 152 мм, комплексів зв`язку і радіоелектронної боротьби.

Нові автомобілі призначені для заміни вантажівок Урал-4320, КамАЗ-4310 і їх модифікацій, які морально і фізично застаріли, а також підвищення рівня уніфікації військової автомобільної техніки і бойової готовності військових частин видів Збройних Сил.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році, порівняно з 2009 роком, в 3,6 разу збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1 тис. 2 шт. і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1 тис. 63 шт.

Цього року «АвтоКрАЗ» планує виробити 3 тис. автомобілів.