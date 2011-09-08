Джона Гальяно оштрафували на 6 тисяч євро, але штраф можна не платити

Британський модельєр Джон ГАЛЬЯНО заплатить штраф у 6 тисяч євро за расистські висловлювання.

Як повідомляють французькі ЗМІ, таку ухвалу виніс сьогодні суд Парижа.

Колишній арт-директор дому Dior засуджений до 4 тисяч євро штрафу з відстроченням виплати за антисемітські висловлювання в паризькому барі La Perle в районі Маре, зроблені ним 24 лютого 2011 року, а також до штрафу в 2 тисячі євро з відстроченням виплати – за антисемітські образи в тому ж барі 8 жовтня 2010 року.

Таким чином, у випадку, якщо не буде рецидивів, він не повинен буде сплачувати штраф.

Крім того, Дж.ГАЛЬЯНО повинен буде сплатити по 1 євро моральної компенсації жертвам його образ (одна жінка й одна пара - УНІАН), нанесених ним у стані алкогольного сп`яніння. Йому також доведеться сплатити судові витрати чотирьох французьких асоціацій, що займаються боротьбою з расизмом.

Прокуратура просила суд засудити Дж.ГАЛЬЯНО до виплати 10 тисяч євро штрафу.

В ході процесу Дж.ГАЛЬЯНО заявив, що його висловлювання були зроблені під впливом алкоголю, снодійного й валіуму. Він зазначив, що не може «добре пригадати, що відбулося», й заявив, що завжди засуджував расизм і антисемітизм.