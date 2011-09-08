Чорнуха від імені Данилишина гуляє Інтернетом і невдовзі «засмердить» у телеефірі?

7 вересня на одному з українських сайтів з`явилося інтерв`ю під заголовком «Богдан Данилишин: газ, кокаїн і дві слабкості Кремля».

Воно було заявлене як результат бесіди з екс-міністром уряду Тимошенко - Богданом Данилишиним, взятого кореспондентом цього Інтернет-ресурсу. Виходячи з тексту, кореспондент нібито зустрівся з Данилишиним у Чехії, де тому надано політичний притулок. У цьому самому інтерв`ю екс-міністр нібито розповів про те, що Тимошенко приймала кокаїн для підтримки працездатного стану в напружені періоди і не виключив, що переговори з Росією з газових питань вона вела саме під впливом кокаїну. Незабаром після появи першої публікації це інтерв`ю пішло гуляти Інтернетом.

Буквально наступного дня міжнародна організація «Українська європейська перспектива», яку очолює Данилишин, розмістила на своєму сайті та розіслала до ЗМІ заяву, в якій спростовується сам факт розмови з кореспондентом.

Дивно, але чомусь під цим «інтерв`ю» навіть не зазначене прізвище (чи псевдонім) журналіста, який нібито «розмовляв» з Данилишиним. По-друге, з якого це дива Данилишин, з якого навіть у перебування його міністром, важко було витягти якусь інформацію, раптом так розговорився?

Стилістика відповідей Данилишина в цьому «інтерв`ю» йому не властива, а ряд відповідей на запитання про життя в Чехії за змістом дуже нагадують фрагменти з інтерв`ю, даних екс-міністром раніше різним ЗМІ.

Якщо це фальсифікація, то кому і навіщо вона була потрібна? Не думаю, що метою було пропіарити маловідомий сайт.

Причина напрошується сама собою.

Схоже, використовується вже випробувана і не оригінальна технологія, коли якусь «дезу» одна з протиборчих сторін запускає через маловідомий сайт і тиражує в Інтернеті. (Щоправда, за моєї пам`яті варіант фальсифікації інтерв`ю у такому вигляді використовується вперше). Тема розкручується, і за якийсь час починає сприйматися як незаперечний факт.

Потім виникає, даруйте, «гімнометник», який публічно, бажано під час дискусії в прямому телеефірі, заявляє про цей «незаперечний факт».

Як відомо, в український телеефір після відпустки поступово повертаються політичні ток-шоу. Не виключено, що найближчим часом тема Тимошенко і кокаїну може знайти відображення саме в них.

Враховуючи, що справа проти Тимошенко фактично розвалюється, необхідний новий негативний імпульс. Ним і може стати інформація про те, що багатогодинні й напружені переговори щодо підготовки газових угод екс-прем`єр вела саме під впливом кокаїну. І це, мовляв, не просто чутки і плітки, це «заява» людини, яка тісно працювала з Тимошенко в уряді і не раз говорила, що є людиною її команди.

Мало того, підтверджуючи незаперечність викладених в інтерв`ю слів, «гімнометник» може бравувати тим, що інтерв`ю з`явилося не тільки на українських, а й на деяких сайтах Росії, яка фактично захищає Тимошенко.

Крім того, активність екс-прем`єра в суді також може бути пояснена прийомом цього наркотика. Тоді почнуть з`ясовувати, яким чином, перебуваючи в СІЗО, вона може його одержувати.

Цим навіть можуть пояснити і небажання здати кров на аналіз, адже його сліди зберігаються в організмі два тижні.

Загалом, схоже продовження буде. Дезинформація просто так не народжується.

Євген Лещинський