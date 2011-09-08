Дорогою на Київ загинули семеро людей у маршрутці

У Чернігівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло семеро осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, аварія сталася на 44-му км автодороги Чернігів - Грем’яч поблизу села Березна Менського району.

Пасажирський мікроавтобус «Мерседес», що здійснював рейс за маршрутом «Короп-Київ», зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво». За попередніми даними, 7 людей загинуло, 1 постраждала, яку доправлено до лікарні.

Причина ДТП – водій вантажівки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де не зміг роз`їхатися з мікроавтобусом.

Оперативно-рятувальні підрозділи МНС виконують роботи з деблокування тіл та ліквідації аварії.