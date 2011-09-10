Це ні в які ворота не лізе: Медвєдєв оббрехав президента й прем’єр-міністра України

Антиукраїнська істерія в Росії стала вагомим фактором їхнього політичного життя. Пропагандистська машина працює по всіх напрямках, тема України, судячи з усього, покликана об’єднати все російське суспільство напередодні чергових виборів.

Учора президент Російської Федерації публічно оббрехав свого українського колегу Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколу Азарова, і навіть не заїкнувся.

В інтерв’ю телебаченню Дмитро Медвєдєв заявив буквально таке:

"Коли ось наші колеги, партнери і президент України, прем`єр-міністр України каже: цей договір – він несправедливий, він нехороший, він типу від лукавого, ми його не виконуватимемо – але послухайте, це ні в які ворота не лізе. Всі договори, доки вони не спростовані певним чином у судовому порядку або не припинені сторонами, підлягають виконанню, і я сподіваюся, що наші партнери, наші українські друзі будуть так само неухильно суворо дотримуватися рамок договору, укладеного у 2009 році".

Російському обивателеві, мабуть, таке приємно чути… Дав президент проср…ся клятим хохлам! Дарма що називає їх (тобто нас) друзями, партнерами. Хай хохли знають, як вимагати дешевого газу, та ще й порушувати слово…

Але неправду сказав російський президент, і зробив це явно свідомо – аби ввести в оману як російське суспільство, так, напевне, і світову громадськість.

Щось я не чула, щоб президент, прем’єр-міністр, міністр Бойко, чи якийсь інший посадовець в Україні стверджували, що не виконуватимуть угод 2009 року через те, що вони несправедливі.

Так, українське керівництво справді заявляло про їх несправедливість і шкоду, якої вони завдають Україні. Закликало Москву повернутися до попередніх газових угод. Обурювалося неринковим характером ціни, яку ми платимо за газ. Лякало Стокгольмським арбітражем. Але ніхто, по-моєму, не погрожував не виконувати договір чи інші взяті на себе зобов’язання. Принаймні я такого не чула й не знаю людей, котрі таке чули.

Ну, хіба що говорили про це під час закритих українсько-російських переговорів. Але в такому разі Медвєдєв розкрив таємницю перемовин, оприлюднив те, що для публіки зовсім не призначено.

Цікаво, що скажуть з цього приводу самі Янукович і Азаров. Невже промовчать, як завжди?

Та це ж ні в які ворота не лізе!

Оксана Охрімчук, Москва - Київ