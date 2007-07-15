У Львові маршрутка врізалася у дерево: постраждали 11 пасажирів

Сьогодні вранці у Львові водій маршрутного мікроавтобуса "Богдан" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 11 пасажирів, яких з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 207 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 34 особи та 252 - травмовано.