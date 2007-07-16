Помер актор Михайло Кононов (фото)
22:18, 16 липня 2007Разное
2446
Він зіграв майже 60 кіноролей
|Михайло Кононов
Випускник Вищого театрального училища імені Щепкина, він п`ять років пропрацював в Малому театрі Росії, потім його творче життя було пов`язане переважно з кінематографом, де він зіграв близько 60 ролей. Широку популярність йому принесли ролі в таких фільмах, як "Начальник Чукотки", "Андрій Рубльов", "У вогні броду немає", "На війні як на війні", "Початок", "Велика перерва", "Капітан Немо", "Гістя з майбутнього", "В колі першому" та інші.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter