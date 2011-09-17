У Харкові поховали митрополита Никодима

У Свято-Благовіщенському соборі Харкова пройшла церемонія поховання митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.

Як передає кореспондент УНІАН, Божественну літургію та чин архієрейського поховання владики провів керуючий Московською єпархією, митрополит Крутицький і Коломенський ЮВЕНАЛІЙ.

На похованні були присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, народні депутати, представники релігійних громад Харкова, віряни.

Як повідомляв УНІАН, митрополит Никодим помер у Харкові 15 вересня на 91-му році життя. За неофіційною інформацією, лікарі констатували смерть від хвороби серця і хронічних захворювань