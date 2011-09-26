У ДТП в Криму загинули двоє людей

У Криму в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління ДАІ.

Аварія сталася вночі 25 вересня в Білогірському районі півострова.

39-річний кримчанин-водій Opel Vivaro не впорався з керуванням - машина виїхала за межі проїжджої частини й перекинулася.

В аварії загинули водій і пасажир, дані якого встановлюються.