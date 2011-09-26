У ДТП в Криму загинули двоє людей
11:27, 26 вересня 2011Разное
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Opel з'їхав з дороги й перекинувся
У Криму в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє людей.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління ДАІ.
Аварія сталася вночі 25 вересня в Білогірському районі півострова.
39-річний кримчанин-водій Opel Vivaro не впорався з керуванням - машина виїхала за межі проїжджої частини й перекинулася.
В аварії загинули водій і пасажир, дані якого встановлюються.
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