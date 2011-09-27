П'яний водій у своєму авто «залетів» на яблуню (фото)

У Рівному автомобіль під керуванням нетверезого водія «залетів» на яблуню і завис на висоті більше 2 метрів від землі.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Управління ДАІ у Рівненській області Ярослав МЕЛЬНИЧУК, незвичайна дорожня пригода сталася 26 вересня на вулиці Князя Володимира.

За словами Я.МЕЛЬНИЧУКА, водій автомобіля ВАЗ, 39-річний житель Рівного, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп`яніння, на різкому повороті не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, «перелетів через бордюр та залетів на яблуню у приватній садибі, яка знаходиться нижче рівня дороги».

Внаслідок удару ВАЗ отримав значні механічні пошкодження і загорівся. Але водій вчасно встиг залишити транспортний засіб і вибратись неушкодженим.

Як повідомили у прес-службі ДАІ, власнику будинку, який вийшов на гуркіт і побачив на дереві охоплений полум’ям легковик, вдалося загасити вогонь водою.

Працівники Державтоінспекції, які прибули на місце ДТП, доставили водія до медичного закладу, де експерти констатували сильний ступінь сп’яніння.

На водія складено два адміністративних протоколи: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та за скоєння ДТП. Автомобіль доставлено на штрафмайданчик. Наразі порушник чекає рішення суду.