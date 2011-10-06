Захисники прав тварин пікетуватимуть "Свято свині"

Дніпропетровські активісти громадських організацій із захисту прав тварин мають намір пікетувати фестиваль «Свято свині» в Миргороді, намічений на 15 жовтня.

Про це УНІАН повідомила організатор майбутньої акції протесту Тетяна ГОНЧЕНКО.

«Ми вважаємо, що фестиваль, який за два тижні відбудеться під Полтавою, – антигуманний і жорстокий. На «Святі свині» м`ясники змагатимуться в обробленні туш, а глядачі – в поїданні блюд зі свинини. Конкурс з оброблення свинячих туш може негативно вплинути на психіку дітей, які стануть свідками цієї події», - вважає Т.ГОНЧЕНКО.

За її словами, організатори фестивалю мають намір перетворити вбивство тварин на цирк.

«Коли насильство стає приводом для веселості – це деградація суспільства», - заявила Т.ГОНЧЕНКО.

Під час фестивалю дніпропетровські активісти планують провести акцію протесту проти жорстокості стосовно тварин. Вони також шукають однодумців із інших міст України і закликають їх приєднатися до акції в Миргороді.