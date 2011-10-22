Миколаївський журналіст став жертвою нападу (фото)

Журналіст газети "Наше місто" Олександр Влащенко, що став жертвою нападу, і його батько Володимир Влащенко в палаті нейрохірургічного відділення Миколаївської лікарні швидкої допомоги.

О.Влащенко був побитий і пограбований невідомими вночі на понеділок 17 жовтня. Потерпілий повідомив правоохоронцям, що у нього відібрали сумку, у якій були фотоапарат і два мобільних телефони. Загальна сума завданих збитків - понад 10 тисяч гривень.

Того ж дня журналіст звернувся по медичну допомогу. Комп`ютерна томографія показала перелом обох пластин лобової кістки і перелом верхньої щелепи. Крім того, в Олександра стріляли з пневматичного пістолета. Маленька куля застрягла в головному мозку, і медики поки не знають, як витягти її без ризику.

На сьогоднішній день слідчий відділ Ленінського райвідділу ГУ УМВС України в Миколаївській області перекваліфікував статтю кримінальної справи за фактом нападу на журналіста Олександра Влащенка з «пограбування» на «замах на вбивство».

Фото Юрія Багрянцева / УНІАН