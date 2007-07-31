У Донецькій області з шахти евакуювали 85 гірників

У Донецькій області через зупинку вентилятора вчора ввечері евакуювали 85 гірників шахти "Бутовська" ДП "Макіївкавугілля".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 20 год. 23 хв. у м. Макіївка на шахті "Бутовська" ДП "Макіївкавугілля" у вентиляційній свердловині сталася зупинка головного вентилятора провітрювання. На момент аварії в шахті працювало 85 гірників, яких було виведено на поверхню. Жертв та постраждалих немає.

О 20 год. 49 хв. роботу головного вентилятора було відновлено. Причина зупинки встановлюється.

На місці події працювали підрозділи гірничорятувального загону Мінвуглепрому.