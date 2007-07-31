На Вінниччині блискавка підпалила церкву

У Вінницькій області через попадання грозового розряду вчора ввечері виникла пожежа в будівлі храму Української Православної Церкви "Покрови Божої Матері" (1905 року забудови), що у с. Приборівка Липовецького району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі знищено 150 кв. м будівлі, церковне приладдя та вівтар. Жертв та постраждалих немає.

О 3 годині 31 липня трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.