На Вінниччині блискавка підпалила церкву
09:24, 31 липня 2007Разное
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Знищено 150 кв. м будівлі, церковне приладдя та вівтар
У Вінницькій області через попадання грозового розряду вчора ввечері виникла пожежа в будівлі храму Української Православної Церкви "Покрови Божої Матері" (1905 року забудови), що у с. Приборівка Липовецького району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі знищено 150 кв. м будівлі, церковне приладдя та вівтар. Жертв та постраждалих немає.
О 3 годині 31 липня трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.
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