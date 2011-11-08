У Криму 100 голубів згоріли живцем

13:52, 08 листопада 2011
Разное
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Голубівник вирішив включити обігрівач...

У місті Білогірськ у Криму понад 100 голубів згоріли живцем у закритих на замок клітках на пожежі в голуб'ятнику на території приватного домоволодіння. Інцидент стався пізно ввечері 7 листопада, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС.

«Було досить холодно, на градуснику - мінусова температура. Щоб птахи не замерзнули, голубівник вирішив включити обігрівач і залишив його на ніч. Сам пішов у будинок. Через деякий час, триметрова дерев'яна будова з пернатими була охоплена вогнем», - йдеться в прес-релізі.

Споруда за кілька хвилин згоріла дотла, у вогні загинуло понад 100 рідкісних птахів. Середня вартість пари таких голубів становить 500 гривень.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

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