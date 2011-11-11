На Рівненщині під колесами авто загинув першокласник

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у місті Дубно на Рівненщині, загинув учень першого класу однієї з місцевих шкіл.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в Рівненській області, хлопчик, який спробував перебігти дорогу у невстановленому місці, потрапив під автомобіль «ВАЗ».

Водій автомобіля сказав, що не помітив дитину, бо вона несподівано з`явилася на дорозі з-за маршрутки.

Дитина померла в автомобілі швидкої допомоги від важких травм.

Нині обставини ДТП з`ясовують слідчі.