Статевого партнера вам виберуть за аналізом ДНК

00:36, 14 листопада 2011
Разное
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Швейцарська компанія продає тести в Мережі

ШвейцарськакомпаніяGenePartnerрозробиламетодикувиборустатевогопартнераза аналізомДНК,пишеМедпортал.руз посиланнямнаAOL.Відповіднітести вжепродаютьсявМережі.

Сутьтеступолягаєв тому,що пара, яка бажаєперевіритигенетичнусумісність,замовляєнабірдлявзяттязіскрібка.Зразкипотім відправляютьсявкомпанію,яка,провівшидослідження, висилаєпартнерампарольвід їхособистої сторінкинасайті, дезберігаютьсярезультатитесту.

Під час діагностикинасампередперевіряєтьсясумісністьпартнерівза людськимилейкоцитарнимиантигенами(HLA, головнийкомплексгістосумісності).Додаткові дослідження обираютьсяіндивідуальноі можутьвключатипрактичнобудь-який аналізгенів,наприклад, навідповідністьваріантівферментів, що відповідаютьзаметаболізмнейромедіаторів.

За результатоманалізу визначаєтьсягенетичнасумісністьпартнерів.

Зазначається,щоGenePartnerспівпрацюєз низкоюміжнародних сайтівзнайомств.Вартість аналізу- 249доларівСША.

 

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