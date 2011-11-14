Статевого партнера вам виберуть за аналізом ДНК
Швейцарська компанія продає тести в Мережі
ШвейцарськакомпаніяGenePartnerрозробиламетодикувиборустатевогопартнераза аналізомДНК,пишеМедпортал.руз посиланнямнаAOL.Відповіднітести вжепродаютьсявМережі.
Сутьтеступолягаєв тому,що пара, яка бажаєперевіритигенетичнусумісність,замовляєнабірдлявзяттязіскрібка.Зразкипотім відправляютьсявкомпанію,яка,провівшидослідження, висилаєпартнерампарольвід їхособистої сторінкинасайті, дезберігаютьсярезультатитесту.
Під час діагностикинасампередперевіряєтьсясумісністьпартнерівза людськимилейкоцитарнимиантигенами(HLA, головнийкомплексгістосумісності).Додаткові дослідження обираютьсяіндивідуальноі можутьвключатипрактичнобудь-який аналізгенів,наприклад, навідповідністьваріантівферментів, що відповідаютьзаметаболізмнейромедіаторів.
За результатоманалізу визначаєтьсягенетичнасумісністьпартнерів.
Зазначається,щоGenePartnerспівпрацюєз низкоюміжнародних сайтівзнайомств.Вартість аналізу- 249доларівСША.