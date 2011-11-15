ЗМІ: У Бентлі, що протаранив 8 авто у Києві, сиділа донька покійного Джарти

У скандальному Bentley, який протаранив 8 авто на Хрещатику ввечері в четвер, сиділа Ольга Джарти. Про це газеті "Сегодня" сказав близький родич сім`ї.

Брюнетку, схожу на 23-річну дочку покійного прем`єр-міністра Криму Василя Джарти, нібито видно на аматорському відео, коли вона залишає Bentley Continental з крутими номерами (7777). Жінку відвезли з місця аварії ще до приїзду міліції на «Мерседесі».

«Оля почуває себе добре. Вона не сильно постраждала в аварії. Зазвичай вона їздить з водієм. Як було в цій ситуації, не знаю. Швидше за все, вона сиділа ззаду. За кермом любить їздити її старша сестра Вікторія», - розповів родич Джарти.

Як уже повідомляла «Сегодня», півроку тому Bentley належав екс-бютівцю Руслану Богдану, який продав її за дорученням нібито бізнесменові. Хоча досі авто числиться на мамі Богдана. Сам нардеп сказав виданню, що Ольги в машині під час аварії не було. А в міліції відмовляються говорити, що ж за жінка сиділа в «Бентлі».

Нагадаємо, ДТП сталося на перехресті Хрещатика та Прорізної, де працював регулювальник. Він підняв жезл вгору, що означало зупинку руху для машин, що рухаються Хрещатиком, але Bentley проігнорував знак і на великій швидкості виїхав на перехрестя. Машину розвернуло, вона збила регулювальника і виїхала на зустрічну. Дев`ять постраждалих машин оцінюють загалом в $ 450 тис.

За інформацією міліції, за кермом «Бентлі» був водій Володимир Москалюк. Він зараз перебуває в лікарні із забоями та струсом мозку, але говорити, кого він возив, категорично відмовляється.