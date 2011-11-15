У Києві відкрився Форум «АвтоДорЕкспо 2011»

Сьогодні в Києві відкрився міжнародний Форум «АвтоДорЕкспо 2011» - головна виставкова подія автодорожньої галузі України. Про це УНІАН повідомили організатори форуму - Державна служба автомобільних доріг «Укравтодор» і виставкова компанія «АККО Інтернешнл».

В експозиції на «АвтоДорЕкспо» представлені новітні розробки в галузі технологій і устаткування для будівництва, ремонту, обслуговування доріг, мостів і тунелів, інженерно-технічне устаткування, техніка і засоби для організації та регулювання дорожнього руху, для безпеки руху, будівельні матеріали і компоненти, автозаправні комплекси, а також послуги з проектно-дослідницьких робіт, фінансові послуги тощо.

Цього року у виставці беруть участь більш як 100 експонентів з Великої Британії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччини, Росії, Швейцарії, Туреччини і України. Серед них світові лідери галузі, такі як CFF GmbH& Co.KG,СOMAP S.r.l., FHL Group, HOFMANN GMBH, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, METSO MINERALS, PASS+CO BARRIER SYSYEMS GMBH, Tensar International, THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A., а також провідні українські компанії АММАНН УКРАЇНА, АСБУД-Україна, АТЛАС КОПКА УКРАЇНА, БУДШЛЯХМАШ, ВІАКОН, ВІРТГЕН УКРАЇНА, ДНІПРОПРОМ, ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ЄВРОІЗОЛ ГЕОСИНТЕТИКС, КЛАРІАНТ КОНСАЛТИНГ АТ, КОЛОР С.И.М, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН, МАГЕБА УКРАЇНА, ОБЕРБЕТОН, СТіМ Україна, УКРГЕОДОР, Завод Фрегат та інші.

У церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь заступник голови Державної служби автомобільних доріг України, голова комісії з реорганізації служби Євген ПРУСЕНКО; голова правління ПАТ «Автомобільні дороги України» Сергій СТЕЛЬНЯКОВИЧ; головний інженер ПаійТ втомобільні дороги України» Олександр ВИШНЕВСЬКИЙ; директор «Укрдорінвест» Ігор ГАЛАЩУК; директор ДерждорНДІ Василь НАГАЙЧУК, а також директори департаментів, начальники управління Державного Агентства автомобільних доріг України.

Звертаючись до учасників і гостей форуму, виступаючі відзначали велике значення «АвтоДорЕкспо» для розвитку всієї економіки країни. Вони високо оцінили роботу Державної служби «Укравтодор» і висловили упевненість в поглибленні міжнародної співпраці, що включає обмін досвідом, просування сучасних технологій для покращення українських автомобільних доріг.

16 листопада в рамках форуму відбудеться науково-практична конференція, яка завжди привертає увагу фахівців галузі, оскільки є ідеальним місцем для ознайомлення з передовими вітчизняними і зарубіжними науково-технічними розробками, матеріалами, технікою, а також для обговорення актуальних питань галузі.

Як заявляють організатори, «АвтоДорЕкспо» - це унікальна можливість для ділового спілкування, обміну досвідом, ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки. Це місце зустрічі професіоналів, що сприяє розвитку міжнародної співпраці, інвестиційній діяльності та інтеграції України у світову економіку».

З 2010 року форум проводиться під патронатом Ради керівників торговельно-промислових палат держав - учасниць СНД.

Форум працюватиме з 15 по 17 листопада у Виставковому Центрі "АККО Інтернешнл" за адресою: Київ, проспект Перемоги, 40-Б (парк ім. Пушкіна).

Докладна інформація про програму конференції – на сайті форуму