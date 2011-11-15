Жінка порізала собі вени і стрибнула з 9-поверхівки

У місті Здолбунів на Рівненщині покінчила з життям 55-річна жінка, яка зістрибнула з даху 9-поверхового будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у райвідділі внутрішніх справ, жінка була психічно хворою.

За словами начальника райвідділу міліції Юрія СІРАКА, «вранці жінка спробувала порізати собі вени, але потім відмовилась від такого засобу самогубства, обравши падіння з даху житлового будинку».

Своїм рідним вона залишила прощальну записку, у якій просить вибачення за свій вчинок.