Путін спробував себе у ролі стоматолога
23:35, 15 листопада 2011Разное
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У кожному жарті є частка жарту
Прем'єр-міністрРФВолодимирПутін,якийперебуваєз робочоюпоїздкоюу Білгородськійобласті, відвідавдільничнулікарню,де особливуувагуприділивстоматологічному кабінету, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.
Главауряду пройшовпо їїкорпусахі вислухавпобажаннямедиків.Медпрацівникизізналися,щомріютьпро апаратУЗД,мамограф,електрокардіографта новий стоматологічнийкабінет,повідомляєпрес-службаурядуРФ.
У кабінетістоматологаВ.ПутінпопросивгубернатораБілгородськоїобластізайнятимісцепацієнта,асам,сміючись, взяв урукизубнийбур."Сядьте, будь ласка.Якщо непоміняєтеобладнання,яприїдудо Вас ібудулікуватицимапаратомтут всесам", -пожартувавпрем'єр.
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