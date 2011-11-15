Путін спробував себе у ролі стоматолога

У кожному жарті є частка жарту

Прем'єр-міністрРФВолодимирПутін,якийперебуваєз робочоюпоїздкоюу Білгородськійобласті, відвідавдільничнулікарню,де особливуувагуприділивстоматологічному кабінету, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.



Главауряду пройшовпо їїкорпусахі вислухавпобажаннямедиків.Медпрацівникизізналися,щомріютьпро апаратУЗД,мамограф,електрокардіографта новий стоматологічнийкабінет,повідомляєпрес-службаурядуРФ.



У кабінетістоматологаВ.ПутінпопросивгубернатораБілгородськоїобластізайнятимісцепацієнта,асам,сміючись, взяв урукизубнийбур."Сядьте, будь ласка.Якщо непоміняєтеобладнання,яприїдудо Вас ібудулікуватицимапаратомтут всесам", -пожартувавпрем'єр.

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