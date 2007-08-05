”Міцубісі” врізався у вантажівку: загинуло троє людей

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася вчора вдень у Тернопільській області, загинуло 3 людей, ще 2 зазнали травм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на автошляху Львів-Кіровоград-Знам`янка поблизу с. Ступки Тернопільського району водій легкового автомобіля "Міцубісі- Кольт" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "Рено-Преміум".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 людей. Ще двох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської міської лікарні № 1.

Усього за добу на території України зареєстровано 215 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло 29 осіб та 301 - травмована.