Перекинулася вантажівка з 20 тоннами сиру
02:28, 21 грудня 2011Разное
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ДТП під Каневом
Біля Канева Черкаської області перекинулася вантажівка з 20 тоннами сиру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, аварія сталася ввечері 19 грудня. Вантажний автомобіль MAN перекинувся у кювет на 38-му кілометрі автодороги Канів – Миронівна - Софіївка.
Для того, щоб витягти на дорогу вантажівку, рятувальникам довелось, крім власного тягача-всюдихода та пожежної автоцистерни, залучати лісовоз Канівського держлісгоспу.
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