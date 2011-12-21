Біля Канева Черкаської області перекинулася вантажівка з 20 тоннами сиру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, аварія сталася ввечері 19 грудня. Вантажний автомобіль MAN перекинувся у кювет на 38-му кілометрі автодороги Канів – Миронівна - Софіївка.

Для того, щоб витягти на дорогу вантажівку, рятувальникам довелось, крім власного тягача-всюдихода та пожежної автоцистерни, залучати лісовоз Канівського держлісгоспу.