Парламент вигадав ще одне покарання для водіїв

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів» (№ 9028).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 323 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.