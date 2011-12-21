Поляки витратять на свята майже 7 млрд. дол.

Громадяни найбільшої держави Східної Європи, яка входить в Євросоюз, на святкування цьогорічних різдвяних і новорічних свят витратять майже 7 млрд. дол. (1$=3,4), що на 5% більше витрат на свята 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать прогнози експертів, які наводять польські ЗМІ.

Середньостатистична польська сім'я витратить на свята майже 600 дол., половину з яких - на подарунки близьким людям.

"Середня європейська родина в цьому році витратить на організацію свят близько 2,5 тис. злотих. У Польщі середній показник - це 1950 злотих", - повідомляє TVN24.

Водночас телеканал зазначає, що у 38-мільйонній Польщі є родини, котрі на свята зможуть витратити лише 120 дол.

Веб-портал money.pl, котрий щороку досліджує витрати поляків на свята, повідомляє, що середня вартість подарунка кожному члену сім'ї в цьому році становитиме майже 30 доларів.

Із 2004 року, коли Польща приєдналася до об'єднуючого сьогодні 27 держав Євросоюзу, видатки на подарунки на свята зросли із 1,6 млрд. дол. до майже 3 млрд. дол.

В той же час портал зауважує, що в цьому році поляки за середню зарплату, яка в третьому кварталі цього року склала близько 1 тис. доларів, не зможуть купити більше, ніж торік, оскільки реальне 4% збільшення зарплати не перекрило рівня подорожчання продуктів.