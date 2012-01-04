Чадний газ збирає жертви

У Первомайську Миколаївської області в колодязі тепломережі двоє бездомних задихнулися чадним газом від саморобної печі.

Про це УНІАН повідомили в Первомайському міському відділі УМВС України в Миколаївській області.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Первомайського відділення міліції 3 січня. На одній з вулиць у колодязі тепломережі перехожі побачили двох чоловіків без ознак життя.

Для діставання тіл загиблих було задіяно рятувальне відділення пожежної частини №17 Первомайського райвідділу Управління МНС України в Миколаївській області. На місці події працювала слідчо-оперативна група міліції.

Судово-медичний експерт, який прибув на місце події, встановив, що в колодязі перебувають тіла осіб чоловічої статі приблизно 35-45 років без зовнішніх ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті тіла померлих було направлено на судово-медичну експертизу.

Як з'ясували правоохоронці, двоє місцевих чоловіків-бездомних жили в цьому колодязі. Вони обігрівалися за допомогою саморобної печі, а кришку люка в цей час закривали, аби зберегти тепло. За попередніми даними, померлі задихнулися чадним газом.

За даним фактом співробітники Первомайського МВ УМВС проводять перевірку.

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На Житомирщині п’ятьох осіб госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі МНС України в Житомирській області.

"4 січня близько 07:40 до оперативно-координаційного центру Управління МНС у Житомирській області надійшло повідомлення про госпіталізацію сім’ї з п’яти осіб із діагнозом отруєння чадним газом. Зокрема були госпіталізовані дівчата 1990, 1994 і 2008 років народження і дві жінки – 1947 і 1973 років народження. Усі постраждалі проживали у селі Липники Лугинського району", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зараз стан потерпілих задовільний, діти перебувають у терапевтичному відділенні Лугинської центральної районної лікарні, дорослі – у терапевтичному відділенні Липненської лікарні.

Отруєння, за даними МНС, сталося унаслідок передчасного закриття засувки на печі.