ДТП тепер оформлять за євростандартом

Для України набула чинності міжнародна Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами керівника міністерства Олександра ЛАВРИНОВИЧА, для країн, що приєдналися, дана конвенція встановлює спільні положення про право, яке застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, що виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Приєднання України до конвенції надасть можливість ефективно й одноманітно вирішувати питання щодо права, яке має застосовуватися до осіб та їх майна, причетних чи постраждалих при дорожньо-транспортній пригоді. Конвенція також сприятиме уникненню колізій, що виникають при вирішенні питань застосування права.

Міністр зазначив, що на сьогодні конвенція застосовується у 21 державі, що приєдналися до цієї міжнародної угоди. Зокрема, крім України, сторонами Конвенції є також Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Білорусь, Боснія і Герцеговина, Королівство Іспанія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Македонія, Королівство Марокко, Королівство Нідерланди, Республіка Польща, Республіка Сербія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарська Конфедерація.

Країни, що приєдналися до конвенції, зобов‘язалися визнавати, що правом, яке застосовується до ДТП, є внутрішнє право держави, у якій відбулася пригода.

Конвенція визначає підстави і обсяг відповідальності та звільнення від відповідальності, яка виникає внаслідок ДТП. Зокрема, визначається право, яке застосовується до визначення відповідальності стосовно фізичних осіб, відповідальності за пошкодження речей. Конвенція охоплює випадки визначення відповідальності, коли транспортний засіб не зареєстрований чи зареєстрований у декількох державах. Угодою визначаються межі застосування права. Крім того, конвенція передбачає можливість безпосереднього звернення до страховика або особи, яка несе відповідальність.

Дорожньо-транспортною пригодою конвенція визначає пригоду за участю одного чи більше транспортних засобів, моторизованих чи ні, яка пов’язана з рухом на дорогах загального користування, на територіях, відкритих для громадськості або на приватних територіях, до яких мають доступ окремі особи.

*** Конвенцію про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод, було укладено 4 травня 1971 року в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Згідно зі статтею 18 конвенції, будь-яка держава, яка не була представлена на 11-й сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права, але яка є членом Конференції чи Організації Об’єднаних Націй, чи спеціалізованих установ цієї організації або учасницею Статуту Міжнародного суду, може приєднатися до цієї конвенції.