Мотоцикліст насмерть збив видатного режисера

Видатний грецький режисер Теодорос (Тео) Ангелопулос помер в ніч на середу після того, як був збитий мотоциклістом на знімальному майданчику свого фільму, повідомляє кореспондент РІА "Новости".



Режисерові було 76 років. Він помер від травм голови в лікарні в південному передмісті Афін. Нещасний випадок стався на шосе на південь від Афін, його подробиці поки невідомі.



Зйомки проходили на шосе. Режисер переходив дорогу і був збитий мотоциклістом. Ангелопулоса доставили в лікарню з серйозними травмами, він перебував на апараті штучного дихання.



Ангелопулос, один з найбільш відомих грецьких режисерів, народився 1935 року. Навчався в Афінському університеті та в Сорбонні, працював журналістом і кінокритиком. Почав кінокар'єру наприкінці 1960-х. Співпрацював з оператором Йоргосом Арванітісом і сценаристом Тоніно Гуерра. Його фільми відрізнялися неповторною авторською манерою: неквапливим сюжетом і довгими планами.



Ангелопулос отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю в 1998 році за фільм "Вічність і один день" і приз журі того ж фестивалю в 1995 році за "Погляд Улісса".



Режисер загинув на зйомках фільму "Інше море", які почалися лише кілька тижнів тому.