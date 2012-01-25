Три чверті машин у Києві не мають місця для паркування

На сьогодні Київ забезпечений місцями для паркування лише на 25% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник директор КП “Київтранспарксервіс” Дмитро ДЕДЕШ.

Він повідомив, що КП “Київтранспарксерівс”, яке є єдиним оператором у паркуванні в місті, здійснює діяльність на 25 тис. паркомісцях, з яких 17 тис. – місця нічних парковок.

За даними Д.ДЕДЕША, в Києві зареєстровано 1 млн. 200 тис. авто і ще близько 300 тис. – це приїжджий транспорт.

“Таким чином ми розуміємо, що потреба міста, для вирішення проблеми столиці – це організувати близько 300 тис. місць. На сьогоднішній день, на жаль лише 25% від потреби забезпечено”, - сказав представник “Київтранспарксервісу”.

Довідка УНІАН. КП “Київтранспарксервіс” було створено згідно з рішенням Київради від 2007 року.