У Раді Європи задоволені проектом нового КПК України

Голова офісу Ради Європи в Україні Владімір Рістовскі вважає, що новий Кримінальний процесуальний кодекс, проект якого внесено Президентом до Верховної Ради, посилить забезпечення прав людини в Україні.

Таку думку він висловив в ході круглого столу «Презентація та обговорення проекту Кримінального процесуального кодексу України крізь призму експертного висновку Ради Європи», що відбувається сьогодні

«Попередня думка Ради Європи була надіслана ще на початку листопада минулого року і було проведено два раунди консультацій, один 9 листопада в Страсбурзі, а потім 11 грудня у Києві. І ми дуже сподіваємося, що організація сьогоднішніх громадських дебатів покращить запровадження цього законодавчого акта, який посилить забезпечення прав людини» - зазначив пан Рістовскі під час свого виступу.