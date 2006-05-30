Нащо НАТО?

Мене дивують “пориви” української влади щодо вступу до НАТО. Ніби й говорять про це, ніби й аргументують потребу в цьому... Причому починаючи від десятого заступника Міноборони й до Президента... Але хто насправді знає, що дасть Україні цей альянс? Хто знає, скільки баз і які війська будуть стояти в Україні? Хто знає, у які суми це буде виливатися Україні? Поодинокі статті на цю тему можна знайти хіба на сайті Міноборони.

Натомість практично кожного дня з багатьох джерел можна почути, чому нам НЕ ПОТРІБНЕ НАТО. Старанно бризкають слиною усі східно-спрямовані та ліві (окрім Соціалістичної) партії. Одним словом, ті, що живуть на російські гроші: вітренки, симоненки, “нетаки”... От і Карпачова, “правозахисниця” Партії регіонів голос подала. Услід за “ліваками” вона вгризлася у натівський вантаж. Ось її текст: "Якими б економічними і політичними вигодами не мотивувалося перебування військ НАТО на території України, неприпустимо діяти поза Конституцією і законами України, приносити в жертву безпеку і спокій наших співвітчизників". Ну кажуть же вам (не хто завгодно – міністр оборони) – це допомога! – ні, треба, як сама каже, “приносити в жертву спокій співвітчизників”.

І продовжує: “зазначеними діями порушуються ст.ст. 85 і 92 Конституції України, відповідно до яких „...порядок допуску і умови перебування збройних сил інших держав на території України встановлюються виключно законами України”. Мене вже давно бісить “знання” законів нашою “апазіциєй”, “відстоювання” прав українців та інтересів держави. Особливо в цьому вирізняються Симоненко з істеричною соратницею Вітренко. Інакше, вибачте, не назвеш.

Першими кидаються в бій на захист рідної вітчизни, першими готові підривати американські кораблі на кримському причалі. Хай вони навіть бинтами на час війни навантажені. А носії ядерної зброї Чорноморського флоту най стоять. Це наша запорука і надія! Правильно кажу?

А ще мене бісить оте саме “ПРАГНЕННЯ” вступу до НАТО. Бачиш, Наша Україна, БЮТ і СПУ дійшли до висновку, що таке рішення має прийматися проведенням референдуму. Якого біса ви про це тільки говорите й ведетеся на те, що гавкають путінські васали! Усі дослідження вже давно показали: український народ розуміє, що таке НАТО для України, й давно треба приймати жорстке рішення! І має зробити це Президент, а не купка проданих маргіналів.

Орест Хомський, Львів