Список вулиць Києва, де 3-5 березня ремонтують дорожне покриття

У суботу, 3 березня, «Київавтодор» розпочне профілактичний ремонт доріг міста.

Роботу з ліквідації ямковості виконуватимуть в усіх районах міста, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, 3 березня ремонтуватимуть вулиці Васильківську, Комінтерна, Льва Толстого, Дегтярівську, Вишгородську, Леніна, Скляренка, Бориспільську, Бальзака, Курнатовського, Будівельників, Заболотного, Набережно-Корчуватську, Новопирогівську, Богатирську, Грушевського, Олени Теліги, Костянтинівську, Межигірську, Братиславську, просп. 40-річчя Жовтня, Перемоги, Повітрофлотський проспект, Кільцеву дорогу, Столичне шосе, Наддніпрянське шосе, шляхопроводи біля станцій метро «Позняки» та «Осокорки», і Новокостянтинівський шляхопровід.

4 березня, у неділю, ремонтні роботи виконуватимуться на проспектах Червонозоряному, Палладіна, Перемоги, на вулицях Ялтинська, Славгородська, Кронштадська, Милославська, Курнатовського, Лугова, Драйзера, Богомольця, Шовковична, Рибальська, Мостицька, Столичне шосе, Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, Кільцева дорога, на мосту Метро.

5 березня техніка «Київавтодору» працюватиме на проспектах Науки, Повітрофлотському і Палладіна, на вулицях Тростянецька, Микитенка, Солом’янська, Дегтярівська, Кибальчича, Лугова, Цитадельна, Лейпцигська, Рибальська, Арсенальна, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова, Кільцевій дорозі, Столичному шосе та на шляхопроводах Індустріальний і Караваєві дачі.

У комунальній корпорації наголошують, що в першу чергу, роботи здійснюються на вулицях з інтенсивним рухом, на магістралях, де багато маршрутів громадського транспорту. Дорожні служби щодня обстежують стан доріг на предмет ямковості, виявляють ушкодження й після проведення попередньої обробки пломбують їх за допомогою литого і холодного асфальтобетону, адже при низьких температурах можна працювати тільки такими сумішами.

Завершити плановий ремонт усіх доріг Києва у «Київавтодорі» планують до 1 травня поточного року.