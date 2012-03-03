В Україні відкрили прозорий відділ ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО відкрив на Прикарпатті адміністративне приміщення відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, відділ обслуговуватиме Івано-Франківськ, а також Тисменицький і Тлумацький райони області. Унікальність будівлі ВРЕР в Івано-Франківську полягає в тому, що службові приміщення персоналу повністю прозорі, а всі операції з виконання запитів відвідувачів здійснюватимуться за принципом «єдиного вікна».

Крім того, керівник відомства вручив міліціонерам ключі від 5 автомобілів, що будуть передані дільничним інспекторам міліції та працівникам карного розшуку. Відтепер у підрозділі реєстраційно-екзаменаційної роботи кожен може отримати послугу за максимально короткий час і в повному обсязі.

Ознайомившись з новітньою базою для надання послуг громадянам з питань реєстрації і перереєстрації транспортних засобів, приймання екзаменів, видачі і заміни посвідчень водія, міністр відзначив, що такі ж умови для людей повинні бути створені по всій державі.

На нараді з керівним складом УМВС України в Івано-Франківській області В.ЗАХАРЧЕНКО висловив подяку керівнику прикарпатської міліції Василю ВАРЦАБІ за ініціативу та здійснену роботу у покращанні матеріально-технічної бази органів внутрішніх справ Івано-Франківщини.

Керівник МВС наголосив, що вимагає від підлеглих максимальної уваги до розгляду заяв і повідомлень громадян. «Коли людина звертається до міліції, то вона сподівається отримати допомогу. Наше завдання – прийняти її, вислухати, провести перевірку і прийняти рішення відповідно до законодавства, а у випадку, коли це питання не входить у компетенцію органів внутрішніх справ, дати пораду чи консультацію. Людина не повинна залишатися наодинці зі своєю проблемою», – підкреслив В. ЗАХАРЧЕНКО.