Штрафи за проблискові маячки і «кричалки» збільшили в 50 разів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон, що суттєво посилює відповідальність за порушення порядку встановлення і використання спеціальних сигнальних пристроїв.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Підписаний Закон №4082-VI «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв» суттєво збільшує штрафи за подібні порушення.

Згідно зі змінами до Кодексу, штрафи за порушення порядку встановлення і використання спеціальних звукових і світлових сигнальних приладів на автомобілях збільшено в 50 разів. Вони становитимуть від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковою конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв (за чинною редакцією штраф становить від 50 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пристроїв або без неї).

Зміни до Кодексу також передбачають, що підставою для тимчасового затримання водія є адміністративне порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Крім того, за новим законодавством, працівник ДАІ у разі тимчасового затримання транспортного засобу має право забороняти його експлуатацію до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Закон набирає чинності з через шість місяців з дня його опублікування.