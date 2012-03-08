Янукович прирівняв ігроманів до алкоголіків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми».

Про це УНІАН повдіомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми 21 лютого.

Законом вносяться зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України, якими передбачено можливість обмеження судом цивільної дієздатності фізичних осіб, які хворобливо зловживають азартними іграми.

Особа, що зловживає азартними іграми, обмежується у своєму праві самостійно розпоряджатися своїм майном. Піклувальник такої особи буде контролювати її витрати та не дозволятиме особі відчужувати своє майно заради азартних ігор.

Під зловживанням азартними іграми розуміються випадки, коли особа витрачає більшу частину свого заробітку, продає своє особисте майно, внаслідок чого він чи особи, що перебувають на його утриманні, опиняються у скрутному становищі.