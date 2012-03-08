Звідки гроші на "плазми" для шкіл?

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН спростовує звинувачення у тому, що в області батьків змушують купувати для шкіл плазмові телевізори та оргтехніку.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він запевнив, що його ідею щодо забезпечення усіх шкіл плазмовими телевізорами втілюють насамперед за кошти сільгоспвиробників.

«Наші головні меценати в школах – це агропідприємства. Це заміна вікон, дахів, як це було минулого року. Ще у кожному населеному пункт є кілька бізнесменів, десь 5-8, десь 10-15. Для них не є проблемою купити хороший плазмовий телевізор за 4 тис. грн. Так він коштує 5 тис. грн., але оскільки ми купували багато телевізорів по області, то нам зробили знижку у 20%», – повідомив В.ХОПТЯН.

Він також зауважив, що подекуди випускники самі вирішили зробити подарунок своїй колишній школі.

«Моя позиція – тільки добровільно. Бо є батьки, які не мають можливості. І якщо десь є такі випадки, що з батьків вимагають, то ми запровадили гарячу лінію, на яку можна повідомляти про факти корупції в області, і ми кожну заяву розглянемо», – запевнив В.ХОПТЯН.

Губернатор пообіцяв, що цього року з бюджету на покращення умов в освітніх закладах для кожного району буде виділено по 3 - 3,5 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року В.ХОПТЯН виступив з ініціативою встановлення у кожній школі області плазмового телевізора. Місцеві політики та бізнесмени критикували цю ініціативу, оскільки, за їхніми твердженнями, купувати телевізори змушували місцевих підприємців, іноді – батьків школярів, натомість з бюджету на ці цілі коштів не виділили.