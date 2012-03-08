Сьогодні проходить чемпіонат з подолання перешкод із жінкою на шиї

Сьогодні, 8 березня, в гірськолижному курорті «Буковель» Івано-Франківської області проходить Перший Всеукраїнський чемпіонат з подолання перешкод із жінкою на шиї.

Як повідомили УНІАН у дирекції «Буковелю», сьогодні на конкурсі будь-яка жінка має законне право сісти на шию чоловікові, звісити ноги і з вітерцем проїхатися на ньому пару сотень метрів та ще й приз за це отримати.

Перевагу на чемпіонаті мають сімейні пари.

Пробігти пари мають 250 метрів шляху з численними перешкодами: снігові кучугури, лід і вогонь… Тобто, учасники не просто бігають, а ще й перестрибують, перелізають і проповзають. Головне, щоб жінка не торкалась землі ногами чи іншими частинами тіла.

За словами організаторів, жінкам в цей час доводиться не так легко, як здається на перший погляд. Мало того, що положення дуже незвичне, так ще й балансувати доводиться, щоб «благовірний ненароком не скинув цінний вантаж».

Умови змагань передбачають, що вага дружини не повинна бути меншою за 49 кг. В іншому випадку чоловікові доведеться взяти додатковий вантаж. На старті ніхто не питатиме в учасників підтвердження укладення шлюбу. Тому бігуни можуть нести на плечах чужих дружин, «позичених» на період чемпіонату у друзів або сусідів.

Організатори змагань в ГК «Буковель» також сподіваються, що наступного року Чемпіонат в ГК «Буковель» набуде міжнародного статусу, у зв’язку з цим вже направили запрошення організаторам аналогічних міжнародних змагань.

Довідка УНІАН. Такі змагання вперше були проведені в 1992 році у Фінляндії, а пізніше поширилися в інші частини світу, зокрема у Сполучені Штати Америки та Гонконг.

Наймасштабнішим і наймасовішим із подібних заходів вважається Північноамериканський чемпіонат із перенесення дружин, який влаштовують щороку на лижному курорті в Ньюрі, штат Мен, США.