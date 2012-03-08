Гузар вважає чиновників і суддів рабами, яким слід допомогти

Колишній глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР вважає, що не кожен чиновник, котрий діє за наказом згори чи під тиском колег, цілковито позбавлений сумління, і потрібно допомагати всім сумлінним людям звільнитися від духовного рабства.

Таку думку Блаженніший висловив у своїй авторській колонці на інтернет-порталі «Українська правда».

Не всі можуть опиратися злу, вважає він, «хто знаходить у собі на це сили – це мученик, якому честь і хвала». «Проте багатьом такої сили бракує, і трапляється, що вони терплять невимовний душевний біль», - зазначив кардинал Л.ГУЗАР.

Він переконаний, що в нашій державній системі є багато чесних чиновників і політиків, які в душі страждають, коли стають свідками зловживань. «Не можна всіх чиновників, політиків і суддів поголовно засуджувати. Треба допомагати всім сумлінним людям звільнитися від духовного рабства», - закликає Блаженніший.